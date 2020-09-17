Летом, по итогам карантина, итальянский композитор выпустил электронный Apartment Loops Vol.1 с мечтательной неоклассикой, которая дарит надежду на светлое будущее, и акустический мини-альбом Apartment Songs Vol.1 с пьесами, сыгранными на домашнем пианино. В сентябре Бруно Бавота представил вторую часть акустического релиза, шесть произведений, выдержанных в той же стилистике. Вместе с тем он также объявил о том, что совсем скоро выйдет его оригинальный саундтрек к документальному фильму «Объятие. История Антонино и Стефано Саэтта» (L’Abbraccio. Storia di Antonino e Stefano Saetta) режиссера Давиде Лоренцано.

Бруно Бавота (Bruno Bavota) — молодой итальянский композитор, мультиинструменталист с безграничным потенциалом и необыкновенным даром объединения в своих произведениях интеллектуального и эмоционального начала. Его музыка, о которой часто говорят как о «обезоруживающе искренней» и «необычайно эмоциональной», за последние несколько лет претерпела серьезные творческие трансформации. Если ранние записи Бруно были максимально естественными и посвящены универсальным темам, то в его последних работах нашлось место медитации и саморефлексии. Подробнее с творчеством Бруно Бавота можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.