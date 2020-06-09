Виртуозный армянский пианист анонсировал новый альбом под названием The Call Within, запланированный к выходу 28 августа. В его записи также приняли участие басист Эван Мариен (Evan Marien) и ударник Артур Хнатек (Arthur Hnatek). Судя по первому опубликованному произведению, получившему название Levitation 21, композитор не изменяют своему привычному сочетанию классического рояля, битбокса и джазовой ритм-секции.

Прославившийся благодаря слиянию джаза, фолка, прогрессивного рока и классических форм Тигран Амасян (Tigran Hamasyan) зарекомендовал себя как один из самых актуальных и востребованных пианистов своего времени. Его произведения — это сложные ритмы, неземные голоса и удивительные гармонии, которыми восторгаются такие легенды, как Брэд Мелдау и Хэрби Хэнкок. В его творческом багаже — внушительное количество наград, в числе которых главные призы джазового фестиваля в Монтрё и конкурса джазовых пианистов имени Телониуса Монка.