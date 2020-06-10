Певица Эйвор Палсдоттир, больше известная как Eivør, опубликовала первую песню из своего нового альбома SEGL, который увидит свет 18 сентября. Как и предполагалось, она называется Patience и была исполнена автором во время одной из домашних интернет-трансляций весной этого года. Песню сопровождает черно-белый клип, на котором Эйвор на фоне индустриальных пейзажей Копенгагена поет под аккомпанемент пианиста Матиаса Капнаса (Mattias Kapnas) и струнного квартета Who Killed Bambi. SEGL выйдет спустя 20 лет после студийного дебюта, который созвучен с именем скандинавской певицы — Eivør Pálsdóttir.

Шаманской музыке Eivør на стыке фолка, джаза и электроники свойственна привычная скандинавским артистам меланхолия и мистицизм. В творческом активе белокурой валькирии с голосом невероятной силы — дюжина альбомов и саундтрек к исторической драме BBC/Netflix «Последнее королевство». Ее песни звучат в фильмах «Глубоководный горизонт» Питера Берга, «Молчание» Мартина Скорсезе, трейлере флагманского сериала HBO «Игра престолов». Подробнее с творчеством Eivør можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Загадочная певица с Фарерских островов со своей группой представит мистические, меланхоличные произведения на стыке фолка, джаза и электроники. 9 октября Eivør выступит в Санкт-Петербурге, 10 октября — в Москве. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/eivor