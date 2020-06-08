Два ярчайших представителя разных музыкальных вселенных, пианист-новатор Брюс Брубейкер (Bruce Brubaker) и электронный музыкант Макс Купер (Max Cooper), в своей новой совместной работе Glassworks переосмысливают музыку Филипа Гласса. Проект реализован по заказу Парижской филармонии в 2019 году и представляет собой органичный синтез акустического концертного рояля и синтезаторов.

Вместо того, чтобы просто переделывать или дополнять музыку Гласса традиционными композиторскими техниками и средствами звукоизвлечения, Купер и Брубейкер фундаментально переосмыслили произведения американского минималиста так, словно они были созданы не человеком. Специально для проекта Макс вместе с программистом Александром Рэндоном (Alexander Randon) разработал новую систему звукоизвлечения посредством кодирования и оборудование для получения данных с фортепиано и преобразования их в новые в режиме реального времени. Творческий процесс выглядит следующим образом: смодулированные на синтезаторах под контролем Купера звуки извлекаются с помощью клавиш рояля, на котором играет Брубейкер по партитурам Гласса, в то время как британский электронщик параллельно добавляет свои собственные последовательности аккордов и вариации. В результате произведения Филипа Гласса сохраняют свою суть, но при этом звучат совершенно иначе.

Филип Гласс (Philip Glass) является одним из самых влиятельных композиторов Америки. Его творческие инновации, широко известные как «минимализм» (сам Гласс предпочитает термин «музыка с повторяющимися структурами»), давно вошли в мейнстрим. Его оперы исполняют в Метрополитен-опера и далеко за ее пределами; его симфонии входят в репертуар лучших мировых оркестров; его саундтреки для кино неоднократно получали номинации на премию «Оскар». В начале этого года Филип Гласс стал лауреатом премии Центра исполнительских искусств им. Дж. Ф. Кеннеди, которая вручается деятелям искусства за вклад в американскую культуру. Подробнее с творчеством Филипа Гласса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.