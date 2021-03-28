Акира Косемура выпустил новый альбом 88 Keys из 14 сольных фортепианных произведений, которые японский композитор сочинил во время изоляции у себя дома. Это первая попытка пианиста собрать воедино заранее подготовленные музыкальные зарисовки, в отличие от его ранее изданных импровизационных сольных альбомов для фортепиано Polaroid Piano и One Day.

Весной 2020 года, когда японское правительство объявило чрезвычайное положение, 88 Keys появился в ответ на импульсивное желание композитора создавать музыку. Нынешняя ситуация, которой никто не ожидал, дала рождение умиротворенной фортепианной музыке, будто солнечный свет проникающей сквозь ветви деревьев. Напомним, ранее Акира Косемура выступил автором оригинального саундтрека к драме «Настоящие матери» (True Mothers, Asa ga Kuru) режиссера Наоми Кавасе.

Акира Косемура (Akira Kosemura) — японский композитор родом из Токио, владелец собственного лейбла Schole Records, выпускающего фортепианную музыку с участием струнных, духовых, синтезаторов и полевых записей. Акира пишет музыку для кино, театра и рекламы таких брендов, как Nikon и Ikea. В числе его работ саундтреки к популярным телесериалам, короткому метру, современному балету MANON хореографа Кимихо Хюльберта (Kimiho Hulbert) и саунд-дизайн для павильона Японии на международной выставке Milan EXPO.