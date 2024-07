Знаменитый американский кинокомпозитор написал саундтрек к триллеру «Дьявол в деталях» (The Little Things) режиссера Джона Ли Хэнкока с Дензелом Вашингтоном, Рами Малеком и Джаредом Лето в главных ролях. С самого начала картины о поисках серийного убийцы и скелетах в шкафу ее главных героев тревожная, зловещая музыка Томаса Ньюмана, наполненная призрачными электронными семплами и пронзающими крещендо в исполнении струнных, помогает достичь необходимого уровня саспенса. Напомним, предыдущим проектом композитора стал фильм «Пусть говорят» (Let Them All Talk) режиссера Стивена Содерберга.

Томас Ньюман (Thomas Newman) — наглядный пример ложности известного стереотипа о том, что «природа на детях отдыхает». Казалось бы, сын одного из самых именитых кинокомпозиторов Голливуда его классической эпохи не может стать успешным кинокомпозитором. Но на счету Томаса Ньюмана четырнадцать номинаций на премию «Оскар», четыре премии BAFTA, шесть «Грэмми» и одна статуэтка «Эмми». А главное — любовь миллионов зрителей к его музыке для фильмов «Запах женщины», «Красота по-американски», «Побег из Шоушенка», «Белый олеандр», «Зеленая миля», «Знакомьтесь, Джо Блэк» и многих других. Конечно, до своего отца, Альфреда Ньюмана, ему пока еще далеко, но и времени в его распоряжении вполне достаточно. Подробнее с творчеством Томаса Ньюмана можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.