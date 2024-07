Дуэт A Winged Victory for the Sullen объявил о выходе нового альбома под названием Invisible Cities. Это саундтрек к получившей признание критиков мультимедийной театральной постановке видеодизайнера лондонской Олимпиады Лео Уорнера по роману известного итальянского журналиста Итало Кальвино «Невидимые города» 1972 года. Премьера полуторачасового спектакля с музыкой композиторов Дастина О`Хэллорана и Адама Уилци состоялась в июле 2019 года на Международном фестивале в Манчестере. Invisible Cities ожидается к выходу 26 февраля. В новый альбом вошли 45 минут оригинальной музыки к постановке. Напомним, предыдущая студийная работа A Winged Victory for the Sullen под названием The Undivided Five увидела свет два года назад.

Дуэт A Winged Victory for the Sullen является результатом знакомства композиторов Дастина О`Хэллорана (Dustin O’Halloran) и Адама Уилци (Adam Wiltzie) в 2007 году. Он прославился благодаря уникальному сочетанию эмбиента и гитарных дроунов Адама с изысканных фортепианных пассажей Дастина. С тех пор друзья написали немало знаковых неоклассических произведений, срези которых партитура для современного балета Atomos британского хореографа Уйэна МакГрегора (Wayne McGregor), саундтреки к триллеру «Ирис» (Iris) французского режиссера Жалиля Леспера (Jalil Laspert) и «Божья земля» (God’s Own Country) британца Френсиса Ли (Francis Lee). Подробнее с творчеством основателя A Winged Victory for the Sullen Дастина О`Хэллорана можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.