Певица Эйвор Палсдоттир, больше известная как Eivør, выступила на рождественском концерте Store Juleshow на государственном датском телевидении. Вместе с оркестром артистка исполнила древнюю исландскую песню под названием Heir Himnasmiður, один из старейших гимнов Скандинавии, которому более 800 лет. Напомним, в прошлом году певица выпустила новый альбом SEGL, в записи которого также принял участие фронтмен группы Wardruna Эйнар Селвик.

Шаманской музыке Eivør на стыке фолка, джаза и электроники свойственна привычная скандинавским артистам меланхолия и мистицизм. В творческом активе белокурой валькирии с голосом невероятной силы — дюжина альбомов и саундтрек к исторической драме BBC/Netflix «Последнее королевство», видеоигре God Of War. Ее песни звучат в фильмах «Глубоководный горизонт» Питера Берга, «Молчание» Мартина Скорсезе, трейлере флагманского сериала HBO «Игра престолов». Подробнее с творчеством Eivør можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2021 году загадочная певица с Фарерских островов со своей группой представит мистические, меланхоличные произведения на стыке фолка, джаза и электроники. 8 октября Eivør выступит в Санкт-Петербурге, 9 октября — в Москве. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/eivor