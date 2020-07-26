Опубликованная в 2019 году диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения посвящена творчеству известного американского композитора. Аспирант Российской академии музыки им. Гнесиных Тавризян Александр Владимирович на примере саундтреков к фильмам «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля», «Красота по-американски», «007: Координаты “Скайфол”» и другим работам исследует особенности творческого процесса и ключевые эстетические особенности произведений Томаса Ньюмана. Это одно из немногих комплексных научных исследований музыки современных композиторов на русском языке.

Томас Ньюман (Thomas Newman) — наглядный пример ложности известного стереотипа о том, что «природа на детях отдыхает». Казалось бы, сын одного из самых именитых кинокомпозиторов Голливуда его классической эпохи не может стать успешным кинокомпозитором. Но на счету Томаса Ньюмана четырнадцать номинаций на премию «Оскар», четыре премии BAFTA, шесть «Грэмми» и одна статуэтка «Эмми». А главное — любовь миллионов зрителей к его музыке для фильмов «Запах женщины», «Красота по-американски», «Побег из Шоушенка», «Белый олеандр», «Зеленая миля», «Знакомьтесь, Джо Блэк» и многих других. Конечно, до своего отца, Альфреда Ньюмана, ему пока еще далеко, но и времени в его распоряжении вполне достаточно. Подробнее с творчеством Томаса Ньюмана можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.