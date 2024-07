Итальянский пианист представил официальный клип на композицию Shadows of Desire, которая вошла в его новый альбом Share the World. Видео было снято на одном из последних концертов Алессандро Мартире в Москве с участием музыкантов оркестра Cinema and Game Music Orchestra. Альбом Share the World вышел весной 2020 года и наполнен впечатлениями и эмоциями от поездок композитора по миру. В нем он делится с миром теплом, оптимизмом и надеждой на перерождение в ближайшем будущем, омраченным неуверенностью, болью и страхом сегодняшнего дня. Релиз состоит из 11 произведений, которые были записаны в Москве при участии солистов оркестра Cinema and Game Music Orchestra.

Алессандро Мартире (Alessandro Martire) — молодой пианист и композитор-неоклассик из Италии, лауреат престижных международных конкурсов. Его музыка украшает саундтреки к фильмам, театральные постановки и звучит в консерваториях и концертных залах от Гонконга до Бостона. Фортепианные гармонии выпускника Музыкальной академии Генуи и Колледжа Беркли наполнены особой чувственностью, которая укоренена в классической традиции и современных музыкальных течениях. Исполнение этого талантливого пианиста отличается легкостью и техническим совершенством, авторским подходом к произведению и тонким музыкальным чувством. Мартире играет нежно, вкрадчиво, затрагивая потаенные эмоции и пробуждая фантазию. Подробнее с творчеством Алессандро Мартире можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.