Вышла новая биография Томаса Ньюмана (Thomas Newman) в альманахе композиторов.

Томас Ньюман — наглядный пример ложности известного стереотипа о том, что «природа на детях отдыхает». Казалось бы, сын одного из самых именитых кинокомпозиторов Голливуда его классической эпохи не может стать успешным кинокомпозитором. Но на счету Томаса Ньюмана четырнадцать номинаций на премию «Оскар», четыре премии BAFTA, шесть «Грэмми» и одна статуэтка «Эмми». А главное — любовь миллионов зрителей к его музыке для фильмов «Запах женщины», «Красота по-американски», «Побег из Шоушенка», «Белый олеандр», «Зеленая миля», «Знакомьтесь, Джо Блэк» и многих других. Конечно, до своего отца, Альфреда Ньюмана, ему пока еще далеко, но и времени в его распоряжении вполне достаточно.

Подробнее с творчеством американского композитора можно ознакомиться по ссылке: https://neoclassica.ru/newman