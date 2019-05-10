Итальянский пианист и композитор выпустил саундтрек к фильму «Двенадцать» (The Twelve) режиссеров Люси Мартенс (Lucy Martens) и Оливье Жирара (Olivier Girard). Документальный фильм рассказывает историю двенадцати духовных старейшин со всего мира, которых пригласили в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке для проведения уникального ритуала для человечества и планеты Земля. Старейшины делятся древними мудростями, из которых можно извлечь полезные уроки в наше непростое время.

«The Twelve» — это и саундтрек, и самостоятельный альбом. Он рассказывает истории двенадцати человек, даже если вы не смотрели сам фильм», — объясняет Федерико. Композиции располагают к медитации и дарят восхитительное ощущение предвкушения перед тем, как услышать каждую из историй. Например, нежное, созерцательное и одноверменно мощное произведение «The Stars We Follow» вдохновлено специальной практикой единения с природой японского мастера Аоки Хироюки, а чудесная и комфортная пьеса «North Variation» — непростой жизнью Минато Сюрико Людмилы Хомовны, одной из последних представительниц народа уйльта, проживающей на Сахалине.

Саундтрек к «The Twelve» лишний раз подтверждает умение Федерико Альбанезе работать за пределами зоны комфорта. Адаптируясь к сотрудничеству в рамках кинопроизводства и следуя собственным принципам организации творческого процесса, альбом демонстрирует особую ценность партнерства между создателями фильма и композитором: «Кино — это моя вторая любовь помимо музыки. Я не тот человек, который пишет музыку к чему угодно, но с удовольствием берусь за проект, если вижу, что способен принести ему пользу».

В своей музыке Федерико Альбанезе (Federico Albanese) искусно совмещает классическую музыку, поп-гармонии и психоделию. Секрет успеха его сольных альбомов скрыт в долгом поиске, через который он пришел к академической музыке. Композитор перепробовал себя во многих жанрах: играл в рок-группах, сочинял камерный инди-поп и классический кроссовер в рамках проекта La Blanche Alchemie с Джессикой Эйнауди, работал в кино, рекламе и даже на телевидении. В музыке Альбанезе смешиваются электроника и акустика, традиции и новаторство, прошлое и будущее. Предыдущий альбом композитора «By The Deep Sea» вышел в 2018 году. Подробнее с творчеством Федерико Альбанезе можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов: https://neoclassica.ru/albanese/