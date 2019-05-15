Продюсеры нашумевшего сериала использовали произведения французского и немецкого композиторов в 21 эпизоде шестого сезона сериала «Черный список» (The Blacklist). Эпизод, получивший название «Анна Макмахон», вышел на большие экраны 10 мая.

Когда в начале эпизода в кадре появляется Гримм, звучит напряженная фортепианная пьеса под названием «A Thousand Cracks» от Lambert из альбома «Sweet Apocalypse» 2017 года. Спустя некоторое время, в сцене с прослушиванием телефонного разговора Анны с президентом Диасом, звучит фортепианная композиция «Insight XIV» Жюльена Маршала.



«Черный список» — американский телесериал, идея создания которого принадлежит режиссеру, сценаристу и продюсеру Джону Бокенкампу. В главных ролях снимаются Джеймс Спейдер (Рэймонд Реддингтон) и Меган Бун (Элизабет Кин). Сюжет строится вокруг агента ФБР, которая сотрудничает с одним из самых разыскиваемых бывших агентов-беглецов.