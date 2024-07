Норвежский композитор, известный по проекту Two Steps From Hell, объявил о скором выходе первой части альбомного цикла Humanity. Он представляет собой серию тематических релизов совершенно новой музыки общей продолжительностью около четырех часов, записанной с большим оркестром, хором, а также инструменталистами и вокалистами со всего мира. Каждый посвящен отдельному аспекту человечества, от стремления к разрушению до бесконечной красоты. По словам Томаса, с музыкальной точки зрения Humanity развивает идеи его первых альбомов Sun и Illusions, соединивших современную классическую и электронную музыку, и аккумулирует весь его композиторский опыт последних лет. За оформление релиза отвечает известный британский дизайнер Сэм Хэйлз.

Томас Бергерсен (Thomas Bergersen) — норвежский композитор, участник совместного с Ником Фениксом проекта Two Steps From Hell, ответственного за трейлеры практически ко всем кассовым фильмам последнего десятилетия, в числе которых «Аватар», «Сумерки», «Интерстеллар», «Гарри Поттер», «Пираты Карибского моря» и «Люди Икс», а также к десяткам видеоигр и сериалов. Кроме коммерческих работ в дискографии Томаса значатся пять сольных альбомов и более десяти в составе Two Steps From Hell.