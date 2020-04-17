Проект Tokyo Ambient Collective с участием японского пианиста и композитора выпустил свой первый мини-альбом эмбиент-музыки под названием Healing for Damages. Он был записан на одной из импровизационных сессий в офисе лейбла Ricco, а Такахиро Кидо тщательно свел все звуковые дорожки. Воздушные, красивые звуки, записанные с помощью глюкофонов, хангов, каримбы, пискикорда, синтезаторов, глокеншпиля и других диковинных инструментов исцеляют души, измученные переизбытком информации в современном обществе.

<a href="http://riccolabel.bandcamp.com/album/healing-for-damages">Healing for Damages by Tokyo Ambient Collective</a>

Помимо Такахиро Кидо в Tokyo Ambient Collective также участвуют перкуссионист Кендзи Азума, который играет на нескольких видах ударных, таких как стальной языковой барабан, изготовленный из железа или нержавеющей стали и настроенный с необычной частотой, и Sami Elu, единственный в мире исполнитель музыки на пиксикорде, деревянном струнном инструменте ручной работы, сконструированный из лома, использованных палочек для еды и фортепианных струн. Точкой отсчета истории Tokyo Ambient Collective принято считать день, когда Такахиро Кидо и Кендзи Азума случайно встретились в лесу. Однако количество участников проекта постоянно меняется, и другие артисты раз от раза присоединяются к его импровизационным сессиям.

Такахиро Кидо (Takahiro Kido) — владелец токийского лейбла Ricco, верный соратник Юки Мурата, основатель проектов Anoice, RiLF, films, cru, mizu amane. Импрессионист по духу, он ищет импульс к сочинению композиции в мимолетных ощущениях, зарисовках из реальной жизни. Кидо пишет музыку для кино, играет на добром десятке инструментов, самостоятельно программируя все записанные партии и дополняя полученное эффектами, шумами и глитчами. Подробнее с творчеством Такахиро Кидо можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.