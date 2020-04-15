В апреле вышел долгожданный научно-фантастический сериал «Рассказы из Петли». Примечателен он не только тем, что это первая серьезная экранизация работ известного шведского художника Саймона Столенхага, но и тем, что музыка к нему является дебютной работой американского композитора-минималиста Филипа Гласса для телевизионного сериала. В связи с этим знаменательным событием редакция «Неоклассики» вспоминает выдающиеся саундтреки к фильмам про путешествия во времени и пространстве.

Читайте подробнее в статье «Захватывающие саундтреки из кино про путешествия во времени и пространстве» в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы».

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