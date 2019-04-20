На видео фронтмен Radiohead исполняет на рояле композицию «Suspirium», которая была включена в шорт-лист премии «Оскар» за лучшую оригинальную песню к фильму 2019 года. Музыка к мистическому триллеру «Суспирия» (2018) итальянского режиссера Луки Гуаданьино — первый опыт написания саундтрека к художественному фильму Тома Йорка (Thom Yorke). Вместе с саундпродюсером Сэмом Петтс-Дэвисом он написал более 20 инструментальных композиций, интерлюдий и песен. Ранее Том Йорк создавал музыку для короткометражных фильмов модной марки Rag & Bone и театральной постановки Old Times для Roundabout Theatre Company. Еще в далеком 1999 году музыканту предлагали стать композитором фильма «Бойцовский клуб», но тот отказался по причине стресса, связанного с продвижением альбома Radiohead «OK Computer».

Йорк решил, что бессмысленно копировать или делать отсылки на саундтрек группы Goblin к оригинальной «Суспирии» режиссера Дарио Ардженто. Вместо этого он вдохновлялся музыкой к фильму «Бегущий по лезвию» 1982 года, творчеством пионеров конкретной музыки, такими как Пьер Анри, современных электронных артистов типа Джеймса Холдена и представителей краутрока, таких как Faust и Can. На создание саундтрека у Тома ушло около полутора лет. В его записи принимал участие Лондонский оркестр современной музыки (London Contemporary Orchestra – LCO), который участвовал в записи альбома Radiohead «Moon Shaped Pool» 2016 года.