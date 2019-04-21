Вышла новая биография Hania Rani (Хания Рани) в альманахе композиторов.

Ханна Ранижевска (Hania Raniszewska), взявшая творческий псевдоним Hania Rani — польская пианистка и композитор, выпускница Музыкального университета им. Фредерика Шопена, участница дуэта с виолончелисткой Добравой Чочер (Dobrawa Czocher) и дуэта Tęskno с вокалисткой Джоанной Лонгич (Joanna Longić), сочетающем в своих произведениях классическое звучание с трогательными текстами. В свои творчестве артистка стремится передать ощущение безграничного пространства и времени, языком музыки выразить влияние мест, с которыми у нее связаны воспоминания.

Подробнее с творчеством итальянского композитора можно ознакомиться по ссылке: https://neoclassica.ru/rani