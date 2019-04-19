Немецкий композитор в свежем интервью изданию Under The Radar признался, по каким причинам его теперь нельзя найти в социальных сетях. За свою карьеру Нильс Фрам (Nils Frahm) сыграл более 1000 концертов и каждый из них доводил до конца, невзирая на технические или свои собственные ошибки как исполнителя. Прежде чем отправиться в тур в поддержку альбома «All Melody», он удалил свою учетную запись в Facebook и Instagram (хотя Twitter музыканта по-прежнему доступен в поиске). Он утверждает, что социальные сети, как нежелательный попутчик, заставляют его ощущать себя заложником ситуации.

«Музыка и без социальных сетей попадает к слушателю; искусство говорит само за себя, — утверждает музыкант. — Десять лет назад социальные сети были куда более демократичными, но в последнее время их коснулись серьезные изменения, которые меня не устраивают». Связи с общественностью существовали и до появления социальных сетей. PR всегда являлся основным инструментом раскрутки артиста, но это не мешало им писать музыку. Фрам считает, что исправить возникшую ситуацию поможет разделение обязанностей.

«Артист должен заниматься творчеством, а не социальными сетями. Творчество страдает, если артист продает его сам — ему нужен представитель. Например, Бэнкси не говорит, сколько стоит его искусство. В этом просто нет смысла. У всех сегодня есть социальные сети и смартфоны. Но я ищу вдохновение в других вещах, выстраиваю новую стратегию карьерного развития. Myspace, Facebook — история повторяется. Нам необходимо новое поколение, которое будет думать не категориями новых мобильных приложений», — резюмирует Фрам. Подробнее с творчеством Нильса Фрама можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

