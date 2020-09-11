Сегодня свое 85-летие отмечает Арво Пярт, который является одним из самых исполняемых современных композиторов мирового уровня, лишь недавно уступивший неофициальное первенство своему американскому коллеге Джону Уильямсу. В родной Эстонии в честь юбиляра состоятся концерты с участием ведущих оркестров и солистов страны, а на радиостанциях классической музыки по всему миру будут звучать произведения мэтра.

Творчество Арво Пярта значительно изменило понимание музыки и повлияло на большую часть мировой музыки второй половины XX века. Его называют «пишущим музыку монахом», а его произведения — «святым минимализмом». В 1976 году композитор придумал авторский стиль tintinnabuli (от лат. «колокольчик»), узнаваемый в его самых известных работах, таких как Für Alina и Spiegel im Spiegel. В 2010 году Арво Пярт и его семья основали Центр с целью исследования и сохранения наследия композитора на его родине, в Эстонии, в среде родного языка. В 2018 году, к 100-летнему юбилею независимости Эстонии, он обрел дом в здании с уникальной архитектурой, которое предназначено для хранения архива всех произведений композитора.





Арво Пярт (Arvo Pärt) — один из самых значимых музыкантов XX века. Живая легенда, культовый композитор для нескольких поколений, выдающийся мыслитель и философ от мира музыки. На протяжении долгой творческой карьеры Пярт склонялся к разным музыкальным течениям, идеологиям, но до конца не разделил ни одно из них. Ближе всего он был к минимализму, но его минимализм — это не аскетичные арт-манифесты американских или немецких композиторов. В музыке Арво Пярта много духовного, человеческого. Оттого ее называют сакральным минимализмом. Подробнее с творчеством Арво Пярта можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.