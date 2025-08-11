Такахиро Кидо представил второй главный сингл «Northern waltz» с нового сольного альбома

Японский композитор Такахиро Кидо, участник неоклассического коллектива Anoice, выпустил второй главный сингл «Northern waltz» с грядущего сольного альбома INSOMNIA, релиз которого запланирован на 22 августа.

Композиция написана для фортепиано и струнного квартета (скрипка, две альты и виолончель) и по звучанию перекликается с ранними работами Кидо в составе Anoice — такими как «Missing» из альбома Ghost in the Clocks и «Aria» из Stories in White. Для записи сингла к проекту присоединились альтист Ютака Фудзивара и Юки Мурата, исполнившая партию на вибрафоне.

Музыкальная ткань «Northern waltz» строится на мягкой, но выразительной фортепианной партии Кидо, в которую вплетаются проникновенные мелодии приглашённых исполнителей. Эта гармония создает атмосферу хрупкой красоты, которую автор сравнивает со снегом, медленно опускающимся на северные земли.

По своему характеру композиция представляет собой образец современного неоклассического звучания — деликатного, меланхоличного и камерного, — что делает её обязательной к прослушиванию для ценителей жанра.