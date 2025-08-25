Такахиро Кидо поделился новым сольным альбомом — INSOMNIA

25.08.25
Такахиро Кидо поделился новым сольным альбомом — INSOMNIA

Японский композитор и музыкант Такахиро Кидо, известный как участник группы Anoice, представил свой новый сольный альбом INSOMNIA. Пластинка стала результатом личного опыта автора — она была вдохновлена периодом бессонницы, которую Кидо переживал во время работы над альбомом Stories in White в 2024 году.

В своей новой музыке композитор исследует внутреннее состояние человека в эпоху информационного общества — многослойное, противоречивое и порой жестокое.

Запись альбома объединила всех участников Anoice, благодаря чему INSOMNIA получился многогранным по звучанию. В него вошли: оркестровые композиции с выразительными звуковыми ландшафтами, построенными на струнных инструментах («insomnia», «gravity»), камерные произведения для фортепиано и струнного квартета («northern waltz», «mirage»), а также минималистичные фортепианные пьесы («refrain», «nocturne»).

Альбом доступен на Spotify, Apple Music, iTunes и других цифровых платформах. Кроме того, выпущено лимитированное издание, в которое вошли CD, коллекционные фото-принты с титрами альбома, подписанная композитором нотно-рукописная партитура для композиции «refrain» и уникальный монохромный пазл.

INSOMNIA представляет собой цельное художественное высказывание, в котором Такахиро Кидо соединяет эмоциональную уязвимость и техническую точность, создавая музыку, близкую как слушателям неоклассики, так и тем, кто ищет глубокие и многослойные звуковые переживания.

