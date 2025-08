Федерико Альбанезе поделился новым произведением «First Poem»

Итальянский композитор Федерико Альбанезе выпустил новое произведение «First Poem» — первый из трёх бонус-треков к своему последнему альбому Blackbirds and the Sun of October, вышедшему ранее в этом году.

По словам самого Альбанезе, работа над основным альбомом была завершена, когда неожиданно появилась «First Poem». Композитор не ставил перед собой задачи сочинить новую музыку — он просто импровизировал, позволяя рукам свободно двигаться по клавишам. Именно эта спонтанность и эмоциональная открытость стали основой для трека.

«Он звучал иначе. Тише. Проще. Уязвимее. Не так, как всё остальное. Не так, как я обычно звучу. Но, возможно, именно поэтому он остался. Иногда самые честные моменты возникают тогда, когда перестаёшь пытаться что-то сказать», — отметил Альбанезе.

«First Poem» отличается от основного материала альбома своей камерностью и минимализмом, сохраняя при этом характерный для композитора тонкий баланс между классической формой и современной выразительностью.

Композиция уже доступна на всех цифровых платформах. Ожидается, что в ближайшие недели Федерико Альбанезе представит ещё два бонус-трека, расширяющих звуковое пространство альбома «Blackbirds and the Sun of October».

