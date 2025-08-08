Бруно Бавота поделился новым произведением «And I saw you walking away»

Итальянский композитор Бруно Бавота выпустил новую композицию под названием «And I saw you walking away». Это сольное фортепианное вальсовое произведение, вдохновлённое темой утраты и отсутствия. По словам самого автора, трек родился из чувства эмоциональной пустоты, став музыкальной медитацией на тему прощания и воспоминаний.

Композиция продолжает узнаваемую стилистику Бавоты, сочетающую неоклассическую меланхолию с кинематографичностью. «And I saw you walking away» отличается особенно прозрачным и деликатным звучанием, напоминая о летней тишине — морском прибое, закатах, и лёгкой ностальгии.

Произведение уже доступно для прослушивания на всех цифровых платформах и было включено в подборку Piano Chill на Apple Music.

Кроме того, Бруно Бавота анонсировал выход особого физического издания — релиза на виниле, который появится уже в следующем месяце. Подробности пока не раскрываются, но автор обещает, что это будет «нечто действительно особенное» для тех, кто ценит тактильную сторону музыкального искусства.

Бруно Бавота продолжает развивать своё творчество в русле неоклассики, неизменно предлагая слушателю искренние и эмоционально насыщенные произведения.

