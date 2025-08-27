Саундтрек Говарда Шора к «Властелину Колец» занял первое место в Зале Славы киномузыки на Classic FM

Саундтрек Говарда Шора к «Властелину Колец» занял первое место в Зале Славы киномузыки на Classic FM27.08.25
Канадский композитор Говард Шор, лауреат премий «Оскар» и «Грэмми», третий год подряд занимает первую строчку в Classic FM Movie Music Hall of Fame. Его масштабный саундтрек к кинотрилогии «Властелин колец» был признан слушателями Великобритании самой популярной музыкой к фильму.
Итоги голосования были подведены 25 августа 2025 года в партнёрстве с Radio Times. Более 10 тысяч слушателей приняли участие в выборе лучших киномузыкальных партитур. Победителя объявил ведущий Джонатан Росс — музыка к «Властелину колец» вновь стала фаворитом публики, подтвердив свой статус современного классического наследия.
В комментарии Говард Шор отметил:
«Для меня большая честь, что музыка к «Властелину колец» возглавляет Зал славы Classic FM уже третий год подряд. Я благодарен всем слушателям, которые проголосовали. Замечательно, что это музыкальное путешествие по Средиземью продолжает находить отклик у публики и сегодня».
Саундтрек Шора впервые прозвучал в 2001 году и с тех пор стал одним из самых узнаваемых в истории кинематографа. Музыка, охватывающая весь масштаб мира Толкина, принесла композитору три премии «Оскар» и закрепила его имя в числе крупнейших авторов современной киномузыки.
Второе и третье места в рейтинге заняли партитуры Джона Уильямса — «Список Шиндлера» и «Звёздные войны». В десятку также вошли работы Ханса Циммера («Гладиатор», «Интерстеллар»), Джона Барри («Танцующий с волками», «Из Африки»), Эннио Морриконе («Хороший, плохой, злой») и Дебби Уайзман («Уайлд»).
Особое внимание вызвали и самые заметные перемещения в чарте. Саундтрек Джона Уильямса к фильму «Челюсти», которому в этом году исполнилось 50 лет, поднялся сразу на 27 позиций и занял 13-е место. Также вырос интерес к музыке Майкла Джаккино к мультфильму «Вверх».
По количеству представленных работ в рейтинге лидируют Джон Уильямс и Ханс Циммер — у каждого по 11 позиций.
Зал Славы Classic FM стал не только подведением итогов, но и отражением музыкальных предпочтений широкой аудитории. Как подчеркнул ведущий Джонатан Росс:
««Властелин колец» легендарен во всём — в истории, в созданном мире и, конечно, в музыке Говарда Шора. Она переносит слушателя в другую реальность, и неудивительно, что именно её снова выбрали номером один».
Читайте также: Такахиро Кидо поделился новым сольным альбомом — INSOMNIA
Похожие новости
Такахиро Кидо поделился новым сольным альбомом — INSOMNIA25.08.25
Пластинка стала результатом личного опыта автора — она была вдохновлена периодом бессонницы, которую Кидо переживал во время работы над Stories in White...
Такахиро Кидо представил второй главный сингл «Northern waltz» с нового сольного альбома11.08.25
Такахиро Кидо, участник неоклассического коллектива Anoice, выпустил второй главный сингл «Northern waltz» с грядущего сольного альбома INSOMNIA...
Бруно Бавота поделился новым произведением «And I saw you walking away»08.08.25
Бруно Бавота выпустил сольное фортепианное вальсовое произведение, вдохновлённое темой утраты и отсутствия — «And I saw you walking away»...
Федерико Альбанезе поделился новым произведением «First Poem»06.08.25
Итальянский композитор Федерико Альбанезе выпустил новое произведение «First Poem» — первый из трёх бонус-треков к альбому Blackbirds and the Sun of October...
Людовико Эйнауди собирает голосовые сообщения слушателей с их историями о лете для звуковой инсталляции05.08.25
Людовико Эйнауди объявил о запуске нового творческого проекта — звуковой инсталляции, основанной на воспоминаниях его слушателей о лете...
Оулавюр Арналдс рассказал о новом произведении Эйна Френча — «for Steph»04.08.25
Исландский композитор Оулавюр Арналдс поделился историей создания композиции «for Steph» — одного из ключевых треков нового альбома...