Саундтрек Говарда Шора к «Властелину Колец» занял первое место в Зале Славы киномузыки на Classic FM

Канадский композитор Говард Шор, лауреат премий «Оскар» и «Грэмми», третий год подряд занимает первую строчку в Classic FM Movie Music Hall of Fame. Его масштабный саундтрек к кинотрилогии «Властелин колец» был признан слушателями Великобритании самой популярной музыкой к фильму.

Итоги голосования были подведены 25 августа 2025 года в партнёрстве с Radio Times. Более 10 тысяч слушателей приняли участие в выборе лучших киномузыкальных партитур. Победителя объявил ведущий Джонатан Росс — музыка к «Властелину колец» вновь стала фаворитом публики, подтвердив свой статус современного классического наследия.

В комментарии Говард Шор отметил:

«Для меня большая честь, что музыка к «Властелину колец» возглавляет Зал славы Classic FM уже третий год подряд. Я благодарен всем слушателям, которые проголосовали. Замечательно, что это музыкальное путешествие по Средиземью продолжает находить отклик у публики и сегодня».

Саундтрек Шора впервые прозвучал в 2001 году и с тех пор стал одним из самых узнаваемых в истории кинематографа. Музыка, охватывающая весь масштаб мира Толкина, принесла композитору три премии «Оскар» и закрепила его имя в числе крупнейших авторов современной киномузыки.

Второе и третье места в рейтинге заняли партитуры Джона Уильямса — «Список Шиндлера» и «Звёздные войны». В десятку также вошли работы Ханса Циммера («Гладиатор», «Интерстеллар»), Джона Барри («Танцующий с волками», «Из Африки»), Эннио Морриконе («Хороший, плохой, злой») и Дебби Уайзман («Уайлд»).

Особое внимание вызвали и самые заметные перемещения в чарте. Саундтрек Джона Уильямса к фильму «Челюсти», которому в этом году исполнилось 50 лет, поднялся сразу на 27 позиций и занял 13-е место. Также вырос интерес к музыке Майкла Джаккино к мультфильму «Вверх».

По количеству представленных работ в рейтинге лидируют Джон Уильямс и Ханс Циммер — у каждого по 11 позиций.

Зал Славы Classic FM стал не только подведением итогов, но и отражением музыкальных предпочтений широкой аудитории. Как подчеркнул ведущий Джонатан Росс:

««Властелин колец» легендарен во всём — в истории, в созданном мире и, конечно, в музыке Говарда Шора. Она переносит слушателя в другую реальность, и неудивительно, что именно её снова выбрали номером один».

