Дзё Хисаиси впервые написал саундтрек для Голливудского фильма

Дзё Хисаиси впервые написал саундтрек для Голливудского фильма29.08.25
Знаменитый японский композитор Дзё Хисаиси, прославившийся музыкой к анимационным шедеврам студии Ghibli, впервые создал саундтрек для голливудского кино — романтической фантазии «A Big Bold Beautiful Journey» режиссёра Kogonada.
Фильм с участием Марго Робби и Колина Фаррелла, представляет собой одновременно сказочную и душевную историю о двух незнакомцах, объединившихся благодаря странному GPS-навигационному устройству и отправившихся в необычное путешествие, где пересекаются время, память и чувства.
Премьера фильма «A Big Bold Beautiful Journey» в США состоится 19 сентября 2025 года.
Этот проект открывает новую веху в карьере Хисаиси, чья музыка никогда ранее не сопровождала голливудские релизы; его авторитет и узнаваемость теперь становятся мостом между Восточной и Западной киномузыкой.
Читайте также: Дзё Хисаиси поделился новой авторской композицией «The End of the World»
Дзё Хисаиси — ветеран японского минимализма, один из самых продуктивных и влиятельных композиторов Японии. Как и многим его соотечественникам, маэстро близок взгляд на музыку как форму прикладного искусства. На протяжении своей долгой карьеры он много работал над саундтреками для кино, аниме, компьютерных игр, телевидения и рекламы. Хисаиси-композитор всегда был сторонником минимализма, лишь изредка позволяя себе заходить на территорию нью-эйджа и мелодичной неоклассики. Подробнее с творчеством Дзё Хисаиси можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
