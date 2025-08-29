Дзё Хисаиси впервые написал саундтрек для Голливудского фильма

Знаменитый японский композитор Дзё Хисаиси, прославившийся музыкой к анимационным шедеврам студии Ghibli, впервые создал саундтрек для голливудского кино — романтической фантазии «A Big Bold Beautiful Journey» режиссёра Kogonada.

Фильм с участием Марго Робби и Колина Фаррелла, представляет собой одновременно сказочную и душевную историю о двух незнакомцах, объединившихся благодаря странному GPS-навигационному устройству и отправившихся в необычное путешествие, где пересекаются время, память и чувства.

Премьера фильма «A Big Bold Beautiful Journey» в США состоится 19 сентября 2025 года.

Этот проект открывает новую веху в карьере Хисаиси, чья музыка никогда ранее не сопровождала голливудские релизы; его авторитет и узнаваемость теперь становятся мостом между Восточной и Западной киномузыкой.

Дзё Хисаиси — ветеран японского минимализма, один из самых продуктивных и влиятельных композиторов Японии. Как и многим его соотечественникам, маэстро близок взгляд на музыку как форму прикладного искусства. На протяжении своей долгой карьеры он много работал над саундтреками для кино, аниме, компьютерных игр, телевидения и рекламы. Хисаиси-композитор всегда был сторонником минимализма, лишь изредка позволяя себе заходить на территорию нью-эйджа и мелодичной неоклассики. Подробнее с творчеством Дзё Хисаиси можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

