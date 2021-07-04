Подробная и амбициозная книга под названием «Творческое пространство Йохана Йоханнсона» (The Creative Space of Jóhann Jóhannsson) о творческом процессе и карьере знаменитого исландского композитора увидит свет в сентябре 2022 года.

Как скромный подросток из изолированного Рейкьявика 80-х стал выдающимся голливудским композитором? История Йохана — это вдохновляющее повествование о книжном черве и ботанике-самоучке, чья карьера всегда основывалась на безграничном любопытстве, пробах и ошибках. Немногие исландские артисты достигли творческих высот Йохана. Уникальный подход к озвучиванию фильмов принес композитору уважение и международное признание, многие считали его главной силой в изменении ландшафта и роли киномузыки. Из-за оглушительного успеха Йоханнсона у многих сложилось впечатление, что он был хорошо образованным музыкантом, который всегда знал, что делал. Однако это далеко от истины. По большей части исландец был самоучкой; компульсивный художник, движимый глубоко укоренившимся любопытством и радостью беспорядочных экспериментов.

«Творческое пространство Йохана Йоханнсона» расскажет о творческом процессе композитора с помощью текстов, созданных авторами книги, ранее не публиковавшихся фотографий, дневниковых записей, текстов, стенограмм интервью и бесед самого Йохана, его коллег и его друзей. Книга выходит при поддержке Фонда имени Йохана Йоханнссона (The Jóhann Jóhannsson Foundation). Напомним, в 2019 и в 2020 годах вышли первая и вторая части монументального переиздания бэк-каталога исландского композитора Retrospective в формате роскошного коллекционного бокса в твердом переплете.

Йохан Йоханнссон (Jóhann Jóhannsson) был фундаментален и создавал свои звуковые ландшафты с точностью математика. Природу каждого звука исландец понимал на уровне инженера-физика. Положение каждой ноты разбирал и анализировал как заправский теоретик музыки, чуждый импульсам и порывам творца. Каждое произведение Йоханнссона — монолит, идеальный сплав, единое звуковое пространство, живой организм. В багаже композитора десять сольных альбомов и ряд смежных проектов, среди которых особое место занимает Apparat Organ Quartet. Его саундтрек к фильму «Вселенная Стивена Хокинга» был номинирован на «Оскар», BAFTA, «Грэмми» и удостоен премии «Золотой Глобус». Подробнее с творчеством Йохана Йоханнссона можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.