Композиторы Такахиро Кидо и Юки Мурата раскрыли детали выхода нового альбома своего проекта Anoice. Шестой по счету в их дискографии студийный релиз получил название The Hidden Forest и увидит свет 17 сентября. Из-за последствий пандемии музыканты отменили все прошлогодние концерты группы и занялись своими сторонними проектами, как сольными, так и RiLF, Films, Mizu Amane, Cru, Tokyo Ambient Collective, саундтреками к фильмам и сериалам. Теперь, наконец, они готовы представить новый альбом Anoice, который длиннее всех предыдущих за всю историю японского коллектива.

The Hidden Forest вдохновлен 17 лесными пейзажами художницы Наоко Окада и включает такое же количество произведений с аналогичными названиями общей продолжительностью 72 минуты. Преимущественно альбом состоит из красивых неоклассических пьес для фортепиано и струнного квартета, но присутствуют в нем и композиции с динамичными барабанами, эмбиентом и «полевыми записями». Например, ранее музыканты публиковали видео, в котором извлекают звуки из шланга для стиральной машины и древесных грибов, используя их в качестве каримбы.

Кроме того, одной из важных особенностей процесса создания альбома является использование не только звукозаписывающих студий, но и природы: леса и рек. В какой-то момент можно ощутить, будто вы стоите в лесу в полной тишине. Во многом такой эффект достигается благодаря звукам животных, птиц, насекомых и окружающей природы, такими как ветер, вода, скрип деревьев, которые записывались посреди ночи, во время тумана или сильного ветра. Сегодня для прослушивания доступен первый сингл под названием a perfect day for a funeral. Юки и Такахиро надеются, что The Hidden Forest останется в истории коллектива как одна из его самых красивых и мрачных работ. Напомним, предыдущий альбом группы Anoice под названием Ghost In The Clocks вышел два года назад.

Такахиро Кидо (Takahiro Kido) — владелец токийского лейбла Ricco, верный соратник Юки Мурата, основатель проектов Anoice, RiLF, films, cru, mizu amane. Импрессионист по духу, он ищет импульс к сочинению композиции в мимолетных ощущениях, зарисовках из реальной жизни. Кидо пишет музыку для кино, играет на добром десятке инструментов, самостоятельно программируя все записанные партии и дополняя полученное эффектами, шумами и глитчами. Юки Мурата (Yuki Murata) — супруга и верная соратница Такахиро Кидо по проектам Anoice, RiLF, films, cru, mizu amane. Узнаваемый почерк пианистки — кроткие, воздушные фортепианные импровизации. Мурата стремится передать своей музыкой чистую мимолетную эмоцию и состояние, потому позволяет произведениям оставаться на записи в первозданном виде, намеренно избегая всяческих исправлений и доработок. Подробнее с творчеством Такахиро Кидо и Юки Мурата можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.