Итальянский пианист и композитор выпустил новый мини-альбом The Moments We Keep совместно с певицей Тарой Ном Дойл (Tara Nome Doyle). С этим релизом связано много личного. Например, пьесу Morning Light Федерико сочинил в то время, когда Тара лежала в больнице. Композитор прислал певице красивую умиротворенную фортепианную мелодию, которую та слушала на повторе посреди ночи, чтобы справиться с бессонницей. Написав текст и вокализ, она изо всех сил старалась усилить успокаивающую энергию произведения. Текст повествует о том, что дискомфорт, конфликты и стресс, которые у нас возникают в ночные часы, становятся куда более управляемыми, если мы просто дождемся «следующего утра».

В свою очередь пьеса Too Lost To Be Found рассказывает о странном ощущении, когда момент овладевает человеком, об осознании, что ты был в той же самой точке раньше, испытывал те же проблемы и находил те же решения. Речь о ментальной амнезии, которая подкрадывается, заманивает обратно к старым привычкам, потому что есть в возвращении к прошлому особое чувство комфорта, даже когда мы понимаем, что оно причиняет боль. Напомним, последней крупной работой итальянского пианиста и композитора стал саундтрек к фильму «Двенадцать» (The Twelve) режиссеров Люси Мартенс и Оливье Жирара в 2019 году.

В своей музыке Федерико Альбанезе (Federico Albanese) искусно совмещает классическую музыку, поп-гармонии и психоделию. Секрет успеха его сольных альбомов скрыт в долгом поиске, через который он пришел к академической музыке. Композитор перепробовал себя во многих жанрах: играл в рок-группах, сочинял камерный инди-поп и классический кроссовер в рамках проекта La Blanche Alchemie с Джессикой Эйнауди, работал в кино, рекламе и даже на телевидении. В музыке Альбанезе смешиваются электроника и акустика, традиции и новаторство, прошлое и будущее. Подробнее с творчеством Федерико Альбанезе можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.