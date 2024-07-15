Композитор Карлос Сипа анонсировал новый альбом The Book of Sounds

Карлос Сипа (Carlos Cipa) никогда не разделял всеобщего увлечения немецких композиторов скрещиванием классической и электронной музыки. Композитор из Мюнхена уже на первой пластинке нащупал свою манеру игру на фортепиано: резкую, динамичную, экспрессивную. Он выступает за чистое, акустическое звучание. Музыкант построил в подвале своего дома крошечную студию, где экспериментирует с экзотическими инструментами, в числе которых тростниковый орган, цимбалы, деревянные перкуссии. Исконная природа звука увлекает его больше, чем программирование. Подробнее с творчеством Карлос Сипа можно познакомиться в нашем альманахе композиторов: https://neoclassica.ru/db