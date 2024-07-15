Композитор Карлос Сипа анонсировал новый альбом The Book of Sounds

12 июля композитор Карлос Сипа представил часть №10 «Книги звуков» (The Book of Sounds). Это, без сомнения, главная составляющая всей серии, и, по мнению композитора, играть в неё особенно интересно и можно по-настоящему насладиться музыкой. Следите за обновлениями, ведь 2 августа выйдет полноценный альбом!
Композитор Карлос Сипа анонсировал новый альбом The Book of Sounds15.07.24
Карлос Сипа (Carlos Cipa) никогда не разделял всеобщего увлечения немецких композиторов скрещиванием классической и электронной музыки. Композитор из Мюнхена уже на первой пластинке нащупал свою манеру игру на фортепиано: резкую, динамичную, экспрессивную. Он выступает за чистое, акустическое звучание. Музыкант построил в подвале своего дома крошечную студию, где экспериментирует с экзотическими инструментами, в числе которых тростниковый орган, цимбалы, деревянные перкуссии. Исконная природа звука увлекает его больше, чем программирование. Подробнее с творчеством Карлос Сипа можно познакомиться в нашем альманахе композиторов: https://neoclassica.ru/db
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