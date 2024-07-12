Композитор Дастин О’Хэллоран выпустил новый микстэйп Blue Summer

12.07.24

Замечательный микстейп Blue Summer от неподражаемого Дастина О’Халлорана добавит красок этому лету. Если вы только начинаете слушать подкаст и хотите наверстать упущенное, то всего было выпущено 330 миксов — слишком много, чтобы разместить их все сразу. Можно транслировать их на своих любимых платформах или скачать весь архив за один раз.

Дастин, конечно, не новичок в этой сфере — у него сольная фортепианная карьера, работа над музыкой к фильму с Фолькером Бертельманом (он же Хаушка) и, конечно же, его великолепный проект с Адамом Уилци под названием «Крылатая победа угрюмых» с незапамятных времён.

В настоящее время Дастин отмечает выход своего последнего альбома для Deutsche Grammophon под названием 1 0 0 1, подробный обзор которого я сделал здесь. Он также готовится к своему предстоящему европейскому туру, и вы можете посмотреть расписание его концертов в Гронингеме, Амстердаме, Брюсселе, Париже и Берлине на его веб-сайте. Что ж, на этом пока достаточно слов. Я оставлю вам цитату о миксе Дастина и, самое главное, о музыке!

«Исландское лето может казаться таким, будто вы ждёте его весь год, но знаете, что оно закончится, едва начавшись. Это сочетание волнения и меланхолии. Я постарался передать это в этом миксе. Наслаждайтесь!» - Дастин О’Хэллоран.

Дастин О’Хэллоран (Dustin O’Halloran) — многогранный композитор, пианист-самоучка, участник дуэта A Winged Victory for the Sullen с Адамом Уилци (Adam Wiltzie), автор музыки к фильмам «Мария-Антуанетта» Софии Копполы и «Как сумасшедший» Дрейка Доримуса. Дастин играет по наитию, следуя чистым импульсам вдохновения. Его пьесы звучат куда более искренне, глубоко, образно и, наконец, оригинально, чем музыка многих популярных композиторов-неоклассиков. Во время работы в студии он обращается к эмбиенту, использует струнные и красивый, обволакивающий, с легкой синтетической обработкой звук пианино. Подробнее с творчеством Дастина О'Хэллорана можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

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