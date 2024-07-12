Композитор Дастин О’Хэллоран выпустил новый микстэйп Blue Summer

Замечательный микстейп Blue Summer от неподражаемого Дастина О’Халлорана добавит красок этому лету. Если вы только начинаете слушать подкаст и хотите наверстать упущенное, то всего было выпущено 330 миксов — слишком много, чтобы разместить их все сразу. Можно транслировать их на своих любимых платформах или скачать весь архив за один раз.

Дастин, конечно, не новичок в этой сфере — у него сольная фортепианная карьера, работа над музыкой к фильму с Фолькером Бертельманом (он же Хаушка) и, конечно же, его великолепный проект с Адамом Уилци под названием «Крылатая победа угрюмых» с незапамятных времён.

В настоящее время Дастин отмечает выход своего последнего альбома для Deutsche Grammophon под названием 1 0 0 1, подробный обзор которого я сделал здесь. Он также готовится к своему предстоящему европейскому туру, и вы можете посмотреть расписание его концертов в Гронингеме, Амстердаме, Брюсселе, Париже и Берлине на его веб-сайте. Что ж, на этом пока достаточно слов. Я оставлю вам цитату о миксе Дастина и, самое главное, о музыке!

«Исландское лето может казаться таким, будто вы ждёте его весь год, но знаете, что оно закончится, едва начавшись. Это сочетание волнения и меланхолии. Я постарался передать это в этом миксе. Наслаждайтесь!» - Дастин О’Хэллоран.