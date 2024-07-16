Композитор Юп Бевинг объявил о выходе нового альбома A Night in Reno

Композитор Юп Бевинг анонсировал выпуск нового альбома A Night in Reno. Одноименное первое произведение уже доступно для прослушивания на страминговых сервисах! Вот что пишет композитор о своем творении:

«A Night in Reno прекрасно передаёт энергию, которая наполняла помещение на протяжении всей недели записи альбома. В нём есть что-то таинственное, то, что мы чувствовали, но не могли заранее спланировать. Это одновременно задумчиво и остро. Уверенно принимаем объятия неизведанного, идём сквозь сумерки ночи, переходящие в утро. Горько-сладкий коктейль слияния реальностей. Он отражает всю атмосферу этого альбома, и мне не терпится поделиться остальными моментами с миром».