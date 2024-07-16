Композитор Юп Бевинг объявил о выходе нового альбома A Night in Reno

16.07.24

Композитор Юп Бевинг анонсировал выпуск нового альбома A Night in Reno. Одноименное первое произведение уже доступно для прослушивания на страминговых сервисах! Вот что пишет композитор о своем творении:

«A Night in Reno прекрасно передаёт энергию, которая наполняла помещение на протяжении всей недели записи альбома. В нём есть что-то таинственное, то, что мы чувствовали, но не могли заранее спланировать. Это одновременно задумчиво и остро. Уверенно принимаем объятия неизведанного, идём сквозь сумерки ночи, переходящие в утро. Горько-сладкий коктейль слияния реальностей. Он отражает всю атмосферу этого альбома, и мне не терпится поделиться остальными моментами с миром».

Нидерландский пианист Юп Бевинг (Joep Beving) подходит к процессу сочинения с глубиной, присущей философам. В музыке он видит универсальный язык коммуникации, спасение в современном неспокойном мире. К тому моменту, как композитора заметил лейбл Deutsche Grammophon, он прошел долгий путь от работы в рекламном бизнесе и сочинения музыки на кухне ночью, пока его семья спала. Выпустив свой дебютный альбом Solipsism ради забавы, он был сильно удивлен, когда количество прослушиваний на Spotify перевалило за 85 миллионов. Сегодня Юп — крайне востребованный композитор и автор нескольких успешных альбомов, проникновенной музыкой которого восторгаются куда большее количество поклонников. Подробнее с творчеством Юп Бевинг можно познакомиться в нашем альманахе композиторов: https://neoclassica.ru/db

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