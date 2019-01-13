Cicada анонсировали даты своего большого российского тура, в рамках которого впервые посетят с гастролями Екатеринбург, Казань, Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Краснодар.

Неоклассический камерный ансамбль Cicada основала в 2009 году пианистка Джеси Цзян. Участники тайваньского квартета являются адептами кристально чистой акустики, используя лишь скрипку, виолончель, фортепиано и акустическую гитару. Последняя придает хрупкой меланхолии группы нежный фолковый оттенок. Кроткие, надрывные пьесы Cicada повествуют о взаимоотношениях человека с природой и друг с другом.

Расписание тура:

13 июня — Екатеринбург — Свердловская государственная детская филармония

15 июня — Казань — Государственный большой концертный зал имени Салиха Сайдашева

17 июня — Москва — Камерный зал ММДМ

18 июня — Санкт-Петербург — Яани Кирик

20 июня — Ростов-на-Дону — Ростовская Филармония

21 июня — Краснодар — Краснодарская Филармония