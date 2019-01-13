В основу акустической программы лягут избранные работы прославленного скальда, песни Wardruna и композиции из сериала «Викинги», которые в прошлом году увидели свет в составе альбома «Skald».

Сольные выступления Эйнара Селвика — это совершенно иной, уникальный опыт знакомства с древней культурой народов Скандинавии, отличный от привычных театрализованных шоу Wardruna, которым свойственны исполинский размах и мощная стена звука. Концертные номера артист уместно дополняет краткими историческими справками о скандинавской мифологии и демонстрацией техники игры на кравик-лире, тальхарпе и козьем роге. Великолепная акустика камерных залов позволит по-новому прочувствовать звучание традиционных норвежских инструментов, поэтический слог и невероятную силу голоса фронтмена культовой группы.

Расписание тура:

2 июня — Новосибирск — Государственный концертный зал имени А. М. Каца Новосибирской филармонии

3 июня — Москва — Светлановский зал ММДМ

4 июня — Санкт-Петербург — Театр «Мюзик-Холл»

6 июня — Краснодар — Краснодарская Филармония

7 июня — Ростов-на-Дону — Ростовская Филармония

9 июня — Екатеринбург — Свердловская государственная детская филармония