В основу акустической программы лягут избранные работы прославленного скальда, песни Wardruna и композиции из сериала «Викинги», которые в прошлом году увидели свет в составе альбома «Skald».
Сольные выступления Эйнара Селвика — это совершенно иной, уникальный опыт знакомства с древней культурой народов Скандинавии, отличный от привычных театрализованных шоу Wardruna, которым свойственны исполинский размах и мощная стена звука. Концертные номера артист уместно дополняет краткими историческими справками о скандинавской мифологии и демонстрацией техники игры на кравик-лире, тальхарпе и козьем роге. Великолепная акустика камерных залов позволит по-новому прочувствовать звучание традиционных норвежских инструментов, поэтический слог и невероятную силу голоса фронтмена культовой группы.
Расписание тура:
2 июня — Новосибирск — Государственный концертный зал имени А. М. Каца Новосибирской филармонии
3 июня — Москва — Светлановский зал ММДМ
4 июня — Санкт-Петербург — Театр «Мюзик-Холл»
6 июня — Краснодар — Краснодарская Филармония
7 июня — Ростов-на-Дону — Ростовская Филармония
9 июня — Екатеринбург — Свердловская государственная детская филармония