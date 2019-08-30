Симон Кастонге (Simon Castonguay), больше известный под творческим псевдонимом Tambour, выпустил новый, третий в своей дискографии релиз, получивший название Constellations. В нем уроженец Монреаля размышляет над представлениями о времени: его течении, времени, которое у нас есть и которого нет; которое мы отнимаем и даем; проведенное в ожидании кого-либо или чего-либо, нашем восприятии и отношении к окружающему миру и звездам за его пределами.

Играя с этими понятиями, Кастонге решил поэкспериментировать с формой записи и представил альбом как целостное произведение для непрерывного прослушивания от начала до конца. Канадец предлагает потеряться во времени и не сосредотачиваться на границах отдельных звуковых дорожек. Задуманный и записанный осенью 2017 года в Центре искусств и творчества Банфа мини-альбом уже сам по себе является отражением времени, окном в недавнее прошлое композитора. Constellations состоит из пяти композиций, стержнем которых являются спокойные, неторопливые и местами напряженные фортепианные мелодии Симона, которые дополнены эмбиентными звуками и партиями струнного квартета. Последний альбом композитора, Chapitres, вышел два года назад.

<a href="http://modernarecords.bandcamp.com/album/constellations-ou-comment-arr-ter-le-temps">Constellations (ou comment arrêter le temps) by Tambour</a>