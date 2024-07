В первой в истории коллекции работ Макса Рихтера Voyager: Essential Max Richter представлены оригинальные композиции из его сольных альбомов и саундтреков. Также в сборнике впервые будет обнародована музыка из сериала HBO «Оставленные» (The Leftovers) и два ранее не выпущенных бонус-трека из альбома Sleep. Voyager: Essential Max Richter намечен к выходу в начале октября.

В число 33 произведений также вошли музыка к телесериалу «Табу» (Taboo), исторической драме «Две королевы» (Mary Queen of Scots), театральным постановкам Infra и Three Worlds: Music From Woolf Works знаменитого хореографа Уэйна МакГрегора (Wayne McGregor), произведения из альбомов The Blue Notebooks, Recomposed By Max Richter: Vivaldi – The Four Seasons, опус магнума Sleep. Кроме того, включены Mercy в исполнении известной американской скрипачки Хилари Хан (Hilary Hahn) и интерпретация November по версии Мари Самуэльсен (Mari Samuelsen) из студийного дебюта Рихтера Memoryhouse 2002 года.

Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Наконец, альбом-приключение Memoryhouse, который положил начало целой серии релизов, объединенных общей концепцией – постклассика и художественная декламация. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.