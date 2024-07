Американский пианист и композитор выпустил альбом River Without Banks, который посвятил учительнице фортепиано. Восторженная музыка Льва Свирского (Leo Svirsky) словно электронная версия Дебюсси или Равеля с намеками на Любомира Мельника (Lubomyr Melnyk). Написанный для двух роялей с аккомпанементом струнных, медных труб и электроники альбом — это первая попытка композитора переосмыслить историю фортепианной музыки и возможности студийной звукозаписи, его самое глубокое погружение в изучение нестабильности процесса прослушивания и трансформации его музыкальной семантики.

В книге русского музыковеда Генриха Орлова «Древо музыки» в главе под названием «Река без берегов» (River Without Banks) подробно рассказывается о нескольких видах духовной музыки, в том числе о григорианских песнопениях, индийских рагах, африканских барабанах и индонезийском гамелане. Орлов утверждает, что искусство позволяет людям становиться участниками «высшей реальности» и переживать «символически значимые изменения». Лев Свирский впервые узнал о трансцендентных качествах музыки от своего учителя фортепиано Ирены Орловой, жены Генриха Орлова. После ее смерти в прошлом году Свирский написал, что она научила его играть «живую музыку, что когда мы играем музыку, то рассказываем чью-то историю». Свой альбом Лев посвятил Ирене и заимствовал название из сочинений ее мужа. Минималистичная фортепианная работа, пронизанная великой музыкальной философией Орловых — дань памяти Свирского важности их учения.

Лев Свирский — композитор, пианист, аккордеонист, родившийся в Америке и живущий в Гааге. Он получил степень магистра композиции в Королевской консерватории, где обучался у Корнелиса де Бондта, Мартина Паддинга и Антуана Бойгера. В работах Свирского можно найти отсылки к духовной африканской музыке, эмбиенту, The Necks, Джулиусу Истмену (Julius Eastman) и другим заметным культурным деятелям и явлениям. Он сотрудничает с такими лейблами, как Catch Wave Ltd., Another Timbre, Emanem, Ehse и Unsounds, и с такими артистами, как Laraaji и Джеймс Блекшоу (James Blackshaw).