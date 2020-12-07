Новая работа Days of Experience была написана под впечатлениями от карантина и является первой ласточкой нового, пока не названного альбома итальянского композитора. Последний альбом маэстро, Diapason Piano Solo, увидел свет зимой этого года.

Роберто Каччапалья (Roberto Cacciapaglia) — выпускник Миланской консерватории, сторонник инновационных подходов в композиторском искусстве, который находится в постоянном поиске чувственных материй между экспериментальной электронной музыкой и классической традицией. Итальянский новатор начинал с создания монументальных опер, сотрудничал с пионерами краут-рока, Королевским филармоническим оркестром, записывался на легендарной студии Abbey Road и аккомпанировал лауреатам Нобелевской премии. Его музыку для своих рекламных кампаний выбирают модные дома Sonia Rykiel и Stella McCartney, а сам композитор дает аншлаговые выступления по всему миру в самых престижных концертных залах, в числе которых Карнеги-холл в Нью-Йорке и знаменитый Театр Хербста в Сан-Франциско. Подробнее с творчеством Роберто Каччапалья можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В марте 2021 году Роберто Каччапалья вернется в Россию с обновленной программой лучших и новых произведений, в рамках которой представит свой новый альбом Diapason Piano Solo. Композитор посетит Владивосток, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Казань и Москву. В столице концерт маэстро пройдет в двух отделениях: в первом он выступит соло, во втором — в сопровождении оркестра. В остальных городах программа включает произведения для соло фортепиано и с участием струнных. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/cacciapaglia