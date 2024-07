Японский композитор объявил о выходе сразу нескольких работ со своим участием.

14 июня вышел новый сингл Soraninaru сайд-проекта RiLF, который основали участники Anoice вместе с Calu из Matryoshka.

21 июня выйдет новый сингл loop проекта films. Свой последний альбом signs from the past группа выпустила три года назад. По словам композитора, новая пьеса с умиротворенным фортепиано, нежными струнными и меланхоличным вокалом погружает в бескрайнее глубокое море. films играют мрачную неоклассику и кинематографическую инструментальную музыку с вокалом. Кроме Такахиро Кидо и Юки Мурата в проекте задействованы Утака Фудзивара (Utaka Fujiwara) и Тадаси Йосикава (Tadashi Yoshikawa).

28 июня, спустя десять лет после оригинального релиза, Такахиро Кидо переиздаст свой третий сольный альбом Fleursy Music — нежные, местами пронизанные ностальгическими нотками акустические мелодии, сыгранные на фортепиано, гитаре и скрипке, чистое звучание которых подчеркнуто синтезированными звуками.

Наконец, 9 августа выйдет пятый альбом Anoice, получивший название Ghost in the Clocks. Последний альбом группы into the shadows увидел свет четыре года назад. В новой студийной работе группа продолжает линию, заданную в The Black Rain, третьем альбоме Anoice. Оформить Ghost in the Clocks пригласили художницу Йоко Синто, которая вновь дополнила музыку японцев своими замечательными иллюстрациями.

Такахиро Кидо — основатель группы Anoice, на базе которой возникло бесчисленное множество других проектов: RiLF, films, mokyow, cru, сольные проекты самого Кидо и его верной соратницы, пианистки Юки Мурата. И если Anoice исполняют «темную» неоклассику, построк, эмбиент, то в рамках других проектов Такахиро пишет музыку для кино, экспериментирует с электроникой, играет на добром десятке инструментов, самостоятельно программируя все записанные партии и дополняя полученное эффектами, шумами и глитчами. Импульс к сочинению композиции он ищет в мимолетных ощущениях, зарисовках из реальной жизни. Подробнее с творчеством Такахиро Кидо можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Такахиро Кидо и Юки Мурата выступят 13 июля в Санкт-Петербурге и 14 июля в Москве.