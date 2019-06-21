MARI — новый альбом норвежской скрипачки, исполняющей музыку композиторов-минималистов. В него вошли вариации произведений Макса Рихтера (Max Richter), Филипа Гласса (Philip Glass), Йохана Йоханнссона (Johann Johannsson), Питера Грегсона (Peter Gregson) и других известных неоклассиков. Открывает сборник пьеса “Come In!”: 2nd mvt. российского композитора Владимира Мартынова. Альбом стал по-настоящему личным высказыванием девушки: каждая из представленных в программе пьес имеет для нее особое, сокровенное звучание, а концептуально их объединяет тема контраста между стремительным ритмом мегаполиса и умиротворением природы.

«Этот контраст ощущается все больше и больше, — делится своими наблюдениями Мари. — Стремление жить неторопливо, без спешки с каждым днем становится важнее, чтобы сохранить свои жизнь и разум в гармонии с собой. Но когда вы осознаете противоположность этих двух миров, сможете их примирить хотя бы на мгновение».

Ученица Арве Теллефсена (Arve Tellefsen) Мари Самуэльсен (Mari Samuelsen) начала свою сольную карьеру с исполнения музыки современных скандинавских авторов, работающих в жанре северного нуара. Заслужив блестящую репутацию благодаря совместным выступлениями с Максом Рихтером и коллективом 12 Ensemble, норвежская скрипачка в дуэте со своим братом Хоконом (Håkon Samuelsen) также отметилась двойным концертом для скрипки и виолончели кинокомпозитора Джеймса Хорнера (James Horner), написавшего музыку к фильмам «Титаник», «Храброе сердце» и «Аватар».