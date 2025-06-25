Дзё Хисаиси анонсировал новый альбом — Joe Hisaishi Conducts

25.06.25
Дзё Хисаиси анонсировал новый альбом — Joe Hisaishi Conducts

Японский композитор и дирижёр Дзё Хисаиси выпустит новый концертный альбом Joe Hisaishi Conducts — его релиз намечен на 8 августа 2025 года. Пластинка представляет собой живую запись с выступления в токийском концертном зале Suntory Hall.

В альбом вошли два масштабных произведения. Первое — «The Desert Music» Стива Райха, одного из основоположников минимализма в академической музыке. Второе — собственная композиция Хисаиси «The End of the World», исполненная совместно с Future Orchestra Classics, Филармоническим хором Токио и британской сопрано Эллой Тейлор.

Произведение «The End of the World» выделяется своей концептуальной глубиной и масштабностью. Это сочинение представляет собой синтез оркестровой, хоровой и вокальной партий, раскрывающих философские размышления о границах человечества и природе его стремлений.

Предзаказ Joe Hisaishi Conducts стартует 27 июня. Новый релиз демонстрирует стремление Хисаиси к расширению своего репертуара за пределы саундтреков к анимационным фильмам, с которыми он традиционно ассоциируется. Альбом представляет Хисаиси не только как композитора, но и как тонкого интерпретатора произведений других авторов, готового к эксперименту и диалогу с музыкальными традициями XX и XXI веков.

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Дзё Хисаиси — ветеран японского минимализма, один из самых продуктивных и влиятельных композиторов Японии. Как и многим его соотечественникам, маэстро близок взгляд на музыку как форму прикладного искусства. На протяжении своей долгой карьеры он много работал над саундтреками для кино, аниме, компьютерных игр, телевидения и рекламы. Хисаиси-композитор всегда был сторонником минимализма, лишь изредка позволяя себе заходить на территорию нью-эйджа и мелодичной неоклассики. Подробнее с творчеством Дзё Хисаиси можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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