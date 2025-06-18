Такахиро Кидо анонсировал новый сольный альбом INSOMNIA

Такахиро Кидо анонсировал новый сольный альбом INSOMNIA18.06.25
Японский композитор, мультиинструменталист и участник коллектива Anoice Такахиро Кидо объявил о скором релизе своего нового сольного альбома INSOMNIA. Пластинка выйдет 22 августа и станет четвёртой сольной работой в дискографии артиста.
Концепция альбома INSOMNIA родилась из личного опыта Кидо — временной бессонницы, которую он переживал весной прошлого года в период работы над альбомом Stories in White группы Anoice. В отличие от более атмосферных и фантазийных работ, которыми отмечены его предыдущие сольные лонгплеи, новый релиз демонстрирует более сосредоточенное и камерное звучание. В основу композиций легли партии фортепиано и струнных инструментов, а характер аранжировок стал более плотным и насыщенным.
В записи INSOMNIA приняли участие музыканты из окружения Такахиро Кидо: все участники группы Anoice, включая Юки Мурату, Утаку Фудзивара и Тадаши Ёсикаву. Кроме того, к проекту присоединились приглашённые исполнители — скрипачка Куми Такахара, виолончелистка Каори Цутия и саксофонист Кэндзи Азума. Особую роль в создании альбома сыграла Юки Мурата, которая не только записала партии флейты, вибрафона и глокеншпиля, но также выступила режиссёром видеоклипа на главный сингл пластинки.
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