Вышел новый альбом Масаёси Фудзита — саундтрек к фильму Smoking Tigers

Вышел новый альбом Масаёси Фудзита — саундтрек к фильму Smoking Tigers19.06.25
Японский вибрафонист, маримбист и композитор Масаёси Фудзита представил свой новый альбом — оригинальный саундтрек к дебютному полнометражному фильму корейско-американского режиссёра Со Ён Шелли Ё Smoking Tigers.
Работа над этим проектом стала для Фудзиты значимым творческим опытом. Композитор отметил, что сотрудничество с режиссёром фильма прошло на глубоком уровне взаимопонимания и профессиональной синергии. «Шелли удивительно точно чувствовала мои музыкальные замыслы, её способность анализировать и понимать музыку впечатляла», — поделился Фудзита.
Особое внимание в саундтреке уделено сцене с фортепиано, для которой использовались два разных инструмента. В первой части, когда мать героини спустя долгое время вновь садится за инструмент, звучит старое, заброшенное пианино из детского сада — его несовершенное, но теплое звучание точно передаёт хрупкость и ностальгичность момента. Во второй части сцены использовалось более качественное и чистое по звучанию пианино, связывая музыку с эмоциональным состоянием главной героини Хаён.
Smoking Tigers — это камерная драма о взрослении, действие которой разворачивается в Лос-Анджелесе начала 2000-х годов. В центре сюжета — история одиночества и самоидентификации корейско-американской девушки, оказавшейся в кругу обеспеченных сверстников и пытающейся скрыть свои семейные и социальные проблемы. Музыка Фудзиты тонко дополняет повествование, создавая атмосферу деликатного, но глубокого эмоционального напряжения.
После выхода саундтрека Масаёси Фудзита планирует гастроли по Европе и Великобритании. Осенью этого года он даст сольные концерты в Лондоне, Берлине и других городах.
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