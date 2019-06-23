Водная гладь озера Комо станет площадкой первого концерта из серии Floating Moving Concerts, запланированных на 28 и 29 августа в городке Черноббио в нескольких минутах езды от города Комо на берегу одноименного озера. Главными героями станут молодой итальянский пианист и композитор Алессандро Мартире родом из Комо и украинская скрипачка Анастасия Петришак (Anastasiya Petryshak), постоянно гастролирующая со знаменитым итальянским тенором Андреа Бочелли (Andrea Bocelli). Концерт пройдет на плавучей платформе, которая отправится с площади Рисорджименто вдоль побережья Рива-ди-Черноббио до Виллы Эрба. Слушатели будут наслаждаться произведениями композитора со специально выстроенной трибуны в парке, прилегающем к Вилле Эрба.

Алессандро Мартире — молодой пианист и композитор-неоклассик из Италии, лауреат престижных международных конкурсов. Его музыка украшает саундтреки к фильмам, театральные постановки и звучит в консерваториях и концертных залах от Гонконга до Бостона. Фортепианные гармонии выпускника Музыкальной академии Генуи и Колледжа Беркли наполнены особой чувственностью, которая укоренена в классической традиции и современных музыкальных течениях. Своими проникновенными мелодиями Алессандро затрагивает самые потаенные уголки души аудитории, словно старый добрый друг. Подробнее с творчеством Алессандро Мартире можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Ближайшие концерты Алессандро Мартире в России состоятся в декабре. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/martire