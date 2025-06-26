Оулавюр Арналд поделился новым треком «Bedrock»26.06.25
Исландский композитор Оулавюр Арналдс представил новый трек «Bedrock» — третий сингл с альбома A Dawning, совместной работы композитора с певцом и автором песен Talos (Эйн Френч).
Арналдс и Эйн Френч приступили к созданию «Bedrock» в западной части графства Корк (Ирландия), где, по словам Арналдса, они «писали песню, а между сессиями ездили и осматривали исторические места — одно из них старый круг из ритуальных камней». Именно это местоположение и стало отправной точкой для концепции песни.
Арналдс обращается к творчеству Микеланджело:
«Песня частично вдохновлена Микеланджело и его представлением о теле, скрытом в камне. Его незавершённые работы, такие как «Атлант», отражают внутреннюю борьбу художника, стремящегося высвободить образ из мраморной глыбы — борьбу человека за освобождение духа из материи».
В песне звучит вокал артистки Sandrayati, а в написании текста помогал поэт Макс Портер.
«Bedrock» — это попытка соединить древние, археологические символы с личным опытом, художническим методом и символикой прагматичной борьбы за душевную свободу. Несмотря на минималистичную основу, трек раскрыввается многослойно — за счёт сочетания атмосферного продакшена, вокального присутствия Sandrayati и глубоких философских образов.
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Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюр Арналдс можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
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