Оулавюр Арналд поделился новым треком «Bedrock»

Исландский композитор Оулавюр Арналдс представил новый трек «Bedrock» — третий сингл с альбома A Dawning, совместной работы композитора с певцом и автором песен Talos (Эйн Френч).

Арналдс и Эйн Френч приступили к созданию «Bedrock» в западной части графства Корк (Ирландия), где, по словам Арналдса, они «писали песню, а между сессиями ездили и осматривали исторические места — одно из них старый круг из ритуальных камней». Именно это местоположение и стало отправной точкой для концепции песни.

Арналдс обращается к творчеству Микеланджело:

«Песня частично вдохновлена Микеланджело и его представлением о теле, скрытом в камне. Его незавершённые работы, такие как «Атлант», отражают внутреннюю борьбу художника, стремящегося высвободить образ из мраморной глыбы — борьбу человека за освобождение духа из материи».

В песне звучит вокал артистки Sandrayati, а в написании текста помогал поэт Макс Портер.

«Bedrock» — это попытка соединить древние, археологические символы с личным опытом, художническим методом и символикой прагматичной борьбы за душевную свободу. Несмотря на минималистичную основу, трек раскрыввается многослойно — за счёт сочетания атмосферного продакшена, вокального присутствия Sandrayati и глубоких философских образов.

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