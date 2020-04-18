Вышла новая биография Luca D’Alberto в альманахе композиторов.

Лука Д’Альберто (Luca D’Alberto) с момента появления на сцене поразил публику своим перфекционизмом и глубоким погружением в суть вещей. Он физик музыки, философ и теоретик. Оттого произведения композитора звучат не по годам зрело и совершенно. В произведениях итальянца можно услышать множество экзотических инструментов, которые поражают необычной, объемной текстурой звука. Он радуется стремительному технологическому процессу, но в возможностях современного софта и электронных девайсов он видит скорее шанс на усиление качества звука акустических инструментов.

Подробнее с творчеством итальянского композитора можно ознакомиться по ссылке: https://neoclassica.ru/dalberto