Такахиро Кидо сообщил о том, что стал автором саундтрека для японского телесериала «Мой муж спит в морозилке» (My Husband is Sleeping in the Freezer, или Watashi no Otto wa Reitouko ni Nemutte Iru). В его записи также принимали участие неизменная соратница композитора Юки Мурата, музыканты группы Anoice, виолончелист Каори Цучия и перкуссионист Кендзи Азума. Выбранные в качестве основы саундтрека фортепиано и орган дополняет мрачный эмбиент на аналоговых синтезаторах с использованием различных инструментов, таких как арфа, челеста, маримба, глокеншпиль и ханг. Снятый по одноименной манге сериал стартует в прокате уже на этой неделе. Напомним, недавно Такахиро Кидо и Юки Мурата написали оригинальную музыку к драме «Потерянная девушка: Голливудская история», а в данный момент готовят новый альбом своего проекта Anoice.

Такахиро Кидо (Takahiro Kido) — владелец токийского лейбла Ricco, верный соратник Юки Мурата, основатель проектов Anoice, RiLF, films, cru, mizu amane. Импрессионист по духу, он ищет импульс к сочинению композиции в мимолетных ощущениях, зарисовках из реальной жизни. Кидо пишет музыку для кино, играет на добром десятке инструментов, самостоятельно программируя все записанные партии и дополняя полученное эффектами, шумами и глитчами. Юки Мурата (Yuki Murata) — супруга и верная соратница Такахиро Кидо по проектам Anoice, RiLF, films, cru, mizu amane. Узнаваемый почерк пианистки — кроткие, воздушные фортепианные импровизации. Мурата стремится передать своей музыкой чистую мимолетную эмоцию и состояние, потому позволяет произведениям оставаться на записи в первозданном виде, намеренно избегая всяческих исправлений и доработок. Подробнее с творчеством Такахиро Кидо и Юки Мурата можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.