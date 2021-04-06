Нидерландский композитор спустя год после своего последнего релиза представил новый сингл Losar. «Лосар — это название тибетского Нового года, — объясняет Юп Бевинг. — Что вдохновило меня, так это то, как тибетцы празднуют наступление нового цикла. Вместо того, чтобы пить шампанское, они идут к местному источнику, чтобы совершить ритуал благодарности». Является ли новый сингл частью какого-то большего проекта, пианист не сообщает. Напомним, свою последнюю авторскую работу под названием Solitude Юп Бевинг представил прошлой весной в качестве рефлексии на вынужденную изоляцию, а годом ранее вышел его последний на сегодняшний день альбом Henosis.

Нидерландский пианист Юп Бевинг (Joep Beving) подходит к процессу сочинения с глубиной, присущей философам. В музыке он видит универсальный язык коммуникации, спасение в современном неспокойном мире и пишет расслабленную, созерцательную неоклассику с глубоким посылом, описывая ее как «простую музыку для сложных эмоций». Сегодня Юп — крайне востребованный композитор и автор нескольких успешных альбомов на респектабельном лейбле Deutsche Grammophon, проникновенной музыкой которого восторгаются миллионы поклонников. Подробнее с творчеством Юпа Бевинга можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.