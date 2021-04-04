Итальянская скрипачка объявила о выходе своего нового альбома под названием We, который является путешествием в поисках гуманизма и глубоким наблюдением за нашим обществом и человеческим существованием. Точная дата релиза пока не сообщается. Первым синглом стала мощная, пронзительная пьеса Blue Marble, в поддержку которой режиссер Марко Жаннин (Marco Jeannin) снял стильный черно-белый клип с элементами современной хореографии.

«На создание Blue Marble меня вдохновила фотография Земли, сделанная в 1972 году экипажем миссии “Аполлон-17”, — говорит Лаура Масотто. — Когда астронавты делали снимок, Солнце находилось позади них, поэтому Земля была полностью освещена, и для них она выглядела как стеклянный шарик. Я очарована энергией нашей планеты и людьми, которые ее населяют. Я чувствую близость, несмотря на расстояние. Чувствую, что я являюсь частью всего человечества. Обложка для сингла взята из серии снимков под названием «Пластигломераты» канадской художницы Келли Джазвак. Запечатленные на них камни состоят из смеси расплавленного пластикового мусора и пляжных отложений, включая песок, дерево и булыжники. Когда я увидела этот синий камень, он напомнил мне ту фотографию Земли, но с признаками антропоцена». Напомним, предыдущий полноформатный альбом итальянской скрипачки, получивший название Fireflies, увидел свет два года назад. Кроме того, неделю назад в составе компиляции Consonance вышел ее сингл под названием Togetherness — ода прекрасному чувству единения о желании упасть в объятия в эти непростые времена.

Лаура Масотто (Laura Masotto) — итальянская скрипачка, которая своей основной композиторской техникой выбрала наложение звуков на основную партию инструмента с помощью лупера. На ее счету дебютный альбом Fireflies и коллаборация с американским пианистом Филипом Андерсоном. Благодаря классическому образованию, она гастролировала в составе дуэта скрипки и фортепиано, струнного квартета, камерных и симфонических оркестров по всей Европе и работала с такими уважаемыми артистами, как Сергей Крылов, Альдо Чеккато и Лиза Джеррард. В 2018 году она написала оригинальный саундтрек к видеоинсталляции Duae Collective под названием «Образец для отношений», которая является частью проекта Besos и выставлялась ​​в Центре современного искусства Fabra i Coats в Барселоне. Помимо прочего, Лаура является основательницей экспериментального джазового трио Le Maschere di Clara.