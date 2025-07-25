Такахиро Кидо поделился видео на сингл «insomnia» под режиссурой Юки Мураты

25.07.25

Японский композитор Такахиро Кидо, участник неоклассического коллектива Anoice, представил видеоклип на композицию «insomnia» — заглавный трек с нового сольного альбома INSOMNIA. Визуальная работа доступна для просмотра на официальном YouTube-канале лейбла и представляет собой продолжение эстетики, заданной в предыдущем видео «kill lies all», снятом для группы Anoice.

Режиссёром клипа выступила Юки Мурата — композитор и пианистка, также являющаяся участницей Anoice. Её визуальный стиль подчеркивает атмосферу звукового материала и в этот раз фокусируется на границе между сном и реальностью, личным и цифровым.

В начале клипа Мурата делает краткое вступление, в котором отражает концептуальный замысел:

«Художники, создающие своё творчество с помощью искусственного интеллекта, могут казаться отказывающимися от собственной уникальности и креативности, но в каком-то смысле это — способ выразить уязвимость человеческой природы, стремящейся к технологиям. Сейчас мы зависли между сновидением и реальностью».

Сама композиция «insomnia» отличается характерной для Кидо кинематографичностью, минималистичным звучанием и медитативной структурой. Видеоряд следует за этими настроениями, создавая визуальную метафору бессонницы как состояния между миром ощущений и внутренним напряжением.

По словам самого Такахиро Кидо, его цель — создать многослойное звуковое пространство, в котором инструментальные партии соединяются с предельно личными аудиодеталями:

«Наслаждайтесь насыщенными и масштабными звуковыми ландшафтами, созданными с помощью струнных инструментов, колёсной лиры, а также звуков моего собственного сердцебиения, тиканья часов и колокольчиков», — делится композитор.

Релиз альбома INSOMNIA ожидается в ближайшее время и, судя по ведущему синглу, обещает быть концептуальной работой, исследующей хрупкость современного сознания на фоне технологического прогресса.

Такахиро Кидо поделился видео на сингл «insomnia» под режиссурой Юки Мураты

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