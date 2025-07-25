Такахиро Кидо поделился видео на сингл «insomnia» под режиссурой Юки Мураты

Такахиро Кидо поделился видео на сингл «insomnia» под режиссурой Юки Мураты25.07.25
Японский композитор Такахиро Кидо, участник неоклассического коллектива Anoice, представил видеоклип на композицию «insomnia» — заглавный трек с нового сольного альбома INSOMNIA. Визуальная работа доступна для просмотра на официальном YouTube-канале лейбла и представляет собой продолжение эстетики, заданной в предыдущем видео «kill lies all», снятом для группы Anoice.
Режиссёром клипа выступила Юки Мурата — композитор и пианистка, также являющаяся участницей Anoice. Её визуальный стиль подчеркивает атмосферу звукового материала и в этот раз фокусируется на границе между сном и реальностью, личным и цифровым.
В начале клипа Мурата делает краткое вступление, в котором отражает концептуальный замысел:
«Художники, создающие своё творчество с помощью искусственного интеллекта, могут казаться отказывающимися от собственной уникальности и креативности, но в каком-то смысле это — способ выразить уязвимость человеческой природы, стремящейся к технологиям. Сейчас мы зависли между сновидением и реальностью».
Сама композиция «insomnia» отличается характерной для Кидо кинематографичностью, минималистичным звучанием и медитативной структурой. Видеоряд следует за этими настроениями, создавая визуальную метафору бессонницы как состояния между миром ощущений и внутренним напряжением.
По словам самого Такахиро Кидо, его цель — создать многослойное звуковое пространство, в котором инструментальные партии соединяются с предельно личными аудиодеталями:
«Наслаждайтесь насыщенными и масштабными звуковыми ландшафтами, созданными с помощью струнных инструментов, колёсной лиры, а также звуков моего собственного сердцебиения, тиканья часов и колокольчиков», — делится композитор.
Релиз альбома INSOMNIA ожидается в ближайшее время и, судя по ведущему синглу, обещает быть концептуальной работой, исследующей хрупкость современного сознания на фоне технологического прогресса.
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